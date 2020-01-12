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البرلمان المصري: نرفض التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إلى مقر البرلمان المصري، وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة رئيسه علي عبدالعال، والتى تضمنت رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وبحسب بوابة الأهرام تضمنت مناقشات اللجنة العامة، تأكيد رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، الإدانة الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، مع دعم القيادة السياسية المصرية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • للاسف برلمان ريسه عبعال ومتحدثه حسب الله مقصر فى حق مصر وليبيا معا فبامكان البرلمان بقانون واحد ان يكسر انف اردوغان بحظر استيرار السلع التركية وحظر السفر للسياحة هناك مالم يسلم اردوغان كل المطلوبين عنده على قائمة الارهاب فمن غير المعقول ان تجد السلع التركية تغرق الاسواق المصرية حتى الان وكانكم تشجعون اردوغان الذى سفك دماء جنود مصريين وليبيين للاسف والبرلمان المصرى للاسف فيه فاسدين اعرف احدهم رئيس هيئة برلمانية ولواء سابق زمته استك

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