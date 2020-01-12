البرلمان المصري: نرفض التدخل التركي في ليبيا

وصل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إلى مقر البرلمان المصري، وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة رئيسه علي عبدالعال، والتى تضمنت رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وبحسب بوابة الأهرام تضمنت مناقشات اللجنة العامة، تأكيد رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، الإدانة الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، مع دعم القيادة السياسية المصرية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.