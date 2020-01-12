آمر منطقة الزاوية العسكرية: أجهزة الأمن تكثف دورياتها في منطقة العجيلات للتعامل مع الخارجين عن القانون

ليبيا – قال آمر منطقة الزاوية العسكرية بالجيش اللواء محمد الطحيش إن المنطقة مستقرة نسبياً ما عدا منطقة العجيلات التي تقع بعد حوالي 80 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة العاصمة طرابلس.

اللواء الطحيش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أشار إلى أن منطقة العجيلات شهدت بعض المناوشات لمجموعة تمتهن الابتزاز ضد سكان المنطقة لكن القوات الأمنية فرضت الأمن على المنطقة وتعاملت مع كل بؤر الفساد.

وتابع أن الأمن يكثف دورياته للتعامل مع المجموعات الخارجة عن القانون وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص.

آمر منطقة الزاوية العسكرية أكد أن القوات التابعة لمنطقة الزاوية تستعد لعملية تحرير المدينة وهي في انتظار أوامر قيادة الجيش لتطهير المدينة من المليشيات الإرهابية.

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