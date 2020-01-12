السني: لن تنجح أي هدنة أو حل سياسي دون إنسحاب المعتدي من طرابلس

ليبيا – زعم مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة ومستشار السراج للشؤون السياسية الطاهر السني أنه لن تنجح أي هدنة أو حل سياسي في ليبيا دون إنسحاب من وصفه بـ”المعتدى” (القوات المسلحة الليبية) من العاصمة طرابلس .

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد قال:” رحبنا بالهدنة حقناً لدماء الليبيين، ولكن موقفنا ثابت بأن من دون انسحاب المعتدي من حيث أتى ، لن تنجح أي هدنة ولا أي حل سياسي.

وإختتم مستشار السراج تغريدته بالاشارة إلى أنهم توقعوا بأن القوات المسلحة لن تلتزم بوقف إطلاق النار رغم اعلانه على حد زعمه .

يشار إلى أن اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية قد أعلن بعد ساعة فقط من بدء الهدنة بأن الميليشيات قد قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية ، مؤكداً على أنهم ملتزمون بالبلاغ الصادر لهم قبل منتصف الليلة الماضية من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وأنهم ينتظرون تعليمات جديدة منها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية