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السني: لن تنجح أي هدنة أو حل سياسي دون إنسحاب المعتدي من طرابلس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم مندوب المجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة ومستشار السراج للشؤون السياسية الطاهر السني أنه لن تنجح أي هدنة أو حل سياسي في ليبيا دون إنسحاب من وصفه بـ”المعتدى” (القوات المسلحة الليبية) من العاصمة طرابلس .

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد قال:” رحبنا بالهدنة حقناً لدماء الليبيين، ولكن موقفنا ثابت بأن من دون انسحاب المعتدي من حيث أتى ، لن تنجح أي هدنة ولا أي حل سياسي.

وإختتم مستشار السراج تغريدته بالاشارة إلى أنهم توقعوا بأن القوات المسلحة لن تلتزم بوقف إطلاق النار رغم اعلانه على حد زعمه .

يشار إلى أن اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية قد أعلن بعد ساعة فقط من بدء الهدنة بأن الميليشيات قد قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية ، مؤكداً على أنهم ملتزمون بالبلاغ الصادر لهم قبل منتصف الليلة الماضية من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وأنهم ينتظرون تعليمات جديدة منها .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • زيك زي المجربي ( النعجة دولي ) استنساخ للأغبياء قداش تتحمل الأمم المتحدة من شلايك فعلا مندوب جاي من فعل النديب والعياط

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  • كفاية هزيان فسلطانكم العثمانلى هو من الح على بوتن للضغط على قائد الجيش الوطنى ولولا محبة الحاج بوتن لاستمر القتال فى وقت مدارس مصراطة وطرابلس مسكرة وانت بتسكر فى امريكا لا تدرى لمعاناة الاهالى اتفووووه عليك شيعى

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    • كلامك انت والسراج كلام نسوان ولم نسمع من اى مسئول عثمانلى عن هذه الخزعبلات لان شروط وقف اطلاق سربت لوسائل الاعلام كلها لصالح المنتصر وهو الجيش الوطنى الذى يعود الى ثكانته الى ما قبل نكبة فبراير

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  • شين دخلك ياحمار الكلام بين الكبار وسيدك السراج عبد عند اردوغان استدعاه ليبصم على الاتفاق بامر من بوتن كبير العائلة ولما الحاج بوتن يتكلم تخرس يافلد

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