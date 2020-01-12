الدفاع التركية: وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية خطوة هامة نحو السلام

وأضافت “نلاحظ منذ البدء بتطبيق الهدنة في ليبيا وإدلب أن الأطراف ملتزمون بوقف إطلاق النار والوضع هادئ باستثناء عدد من الحوادث الفردية”.

وذكرت الوزارة أنه من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين، وفق قولها.