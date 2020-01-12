الرئيس الجزائري يبحث مع وزير خارجية الكونغو سبل إيقاف التدخلات الأجنبية في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر العاصمة وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج جون كلود غاكوسو.

رئاسة الجمهورية الجزائرية قالت في بيان لها وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية إن وزير خارجية جمهورية الكونغو سلم رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وأوضحت أن هذه الرسالة تضمنت دعوة لرئيس الجمهورية الجزائرية لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 يناير الجاري.

وكان هذا اللقاء فرصة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية وإنعاش المسار التفاوضي بين الأطراف الليبية.

وبحث الجانبين دور الإتحاد الإفريقي للدفع بعملية السلام في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية.