كونتي وماكرون يؤكدان على أهمية التنسيق على المستوى الأروبي لتعزيز الإستقرار في ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التنسيق أوروبيًا بشأن الأوضاع في ليبيا.

رئاسة الوزراء الإيطالية في بياناً لها أمس السبت نقلته وكالة “الأناضول” التركية قالت:” إن كونتي بحث مع ماكرون خلال مكالمة هاتفية الوضع في ليبيا وأطلعه على محتوى لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج السبت ولقائه مع حفتر الأربعاء الماضي”.

وأضافت أن رئيس الوزراء كونتي والرئيس ماكرون أكدا على أهمية التنسيق على المستوى الأوروبي لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا.

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