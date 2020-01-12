رئيس البرلمان المصري لنظيره الليبي: هذه ثوابتنا تجاه الأزمة الليبية

شارك اليوم الأحد رئيس مجلس النواب عقيله صالح والوفد المرافق له في الجلسة العامة للبرلمان المصري برئاسة علي عبد العال.

وقال عبدالعال: “أؤكد مجددًا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي، وضرورة التوصل إلى حلٍ سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبةً في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي”.

واستطرد: “نؤكد مجددًا على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج، في نوفمبر الماضي، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، الذى يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدى إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، ونحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذى اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما”.

وشدد رئيس البرلمان المصري، على أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خصوصًا في وجود فرصة مهمة وهى مؤتمر برلين الدولى، الذى سيُعقد الشهر الجارى، الذى يُمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة فى هذا البلد الشقيق”.

وأضاف أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم لليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، الذى تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها، بهدف إعاقة عودة الاستقرار في البلاد.

وأردف عبد العال إن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، مضيفا “لست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.