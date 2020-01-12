المجلس الرئاسي يُعلن موقفا مختلفا تجاه الهدنة

عقب إعلانه الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار، أصدر المجلس الرئاسي بيانا آخر قال فيه إنه باق على موقفه الثابت وهو انسحاب الجيش الوطني من حيث أتى مجددا وصفه له بـ”المعتدي”.

وأكد الرئاسي في بيانه الجديد التزامه بوقف إطلاق النار وضرورة التزام الراعين له والبعثة الأممية في تطبيقه على النحو الأمثل موجها اتهامات للجيش بخرق هذا الاتفاق في محوري صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق من دخوله حيز التنفيذ.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن في وقت سابق من ساعات الصباح الأولى عن استجابته لدعوة روسيا وتركيا بوقف القتال والبدء في إرسال اللجان المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت إشراف البعثة ودعم المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية.

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