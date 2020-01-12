رئيس البرلمان المصري يؤكد للمستشار صالح ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية

استقبل البرلمان المصري اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، للتأكيد على موقف مصر من الأحداث في ليبيا .

وأكد رئيس البرلمان المصري على عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان التي حضرها المستشار صالح على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعا ورغبة في الثروات الليبية.

هذا وسيعقب الجلسة لقاء خاص لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع نظيره المصري علي عبد العال .

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