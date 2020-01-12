الجامعة العربية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجيش الوطني عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من اليوم الأحد.

الجامعة وفي تصريح صحفي لمصدر مسؤول بالأمانة العامة نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية دعت الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار.

وطالبت الجامعة الأطراف الليبية باستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.