أردوغان والسراج يلتقيان في اسطنبول

بدأ لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. وبحسب قناةTRTالتركية فقد بدأ الجانبان اليوم الاحد لقائهما في العاصمة التركية إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعقد في هذه الأثناء «لقاء مغلقا» مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في قصر دولما بهتشة بممدينة أسطنبول التي وصلها اليوم الأحد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الجانبين الروسي والتركي حيز التنفيذ ليل أمس. وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيابدءا من اليوم الأحد مطالبين جميع الأطراف في ليبيا بالاجتماع معا حول طاولة المفاوضات من أجل السلام.

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