البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية للتفاهم عبر حوار ليبي-ليبي

حيت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من جديد استجابة مختلف الأطراف في ليبيا لدعوة العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار.

وقالت البعثة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام انجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين في القريب من الزمن، وأمام حوار ليبي-ليبي لمعالجة كل المسائل الخلافية عبر المسارات الثلاثة التي أطلقتها البعثة في 06 يناير 2020، مهيبة بالجميع احترام وقف النار والتوجه بنية صافية نحو التفاهم على صيغة تحمي ارواح الليبيين وسيادة بلادهم.