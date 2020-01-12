بوقادوم لوفد الحكومة الليبية : نرفض أي تدخل خارجي في ليبي

عقد وفد من الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري، وحضور كل من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ووزير الدفاع المكلف اللواء يونس فرحات، عقدوا أمس في الجزائر اجتماعا مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم .

وحسب وزارة الخارجية الليبية فقد أكد بوقادوم موقف بلاده الثابت الرافض للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية، وموقفها الثابت ضد الإرهاب والمليشيات، خاصة أن الجزائر اكتوت بعشرية سوداء جراء الحرب على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون.

من جهته قدم الحويج خلال الاجتماع رؤية الحكومة الليبية لما بعد تحرير العاصمة.

هذا واتفق الطرفان على مزيد من التنسيق والتعاون والتشاور في مختلف المجالات بما يضمن أمن واستقرار وسيادة ليبيا .

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