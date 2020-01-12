السراج يطالب ببدء إرسال اللجان المكلفة بإجراءات وقف إطلاق النار تحت رعاية أممية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا اليوم الأحد.

وطالب السراج في بيان له أمس السبت، بالشروع فوراً في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، مجددا دعم حكومة الوفاق المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف و التوجهات السياسية.

وقال السراج، إن حكومة الوفاق الوطني تدعو جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابياً وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، مؤكدا حقهم المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الأخر.

وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف ليلة البارحة، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددا على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

وجاء وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في طرابلس، بعد دعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما الأربعاء الماضي في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وأكد الرئيسان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.

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