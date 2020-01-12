تبون يتلقى دعوة من نظيره الكونغولي لحضور اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرسالة تضمنت دعوة تبون لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري حول ليبيا .

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا، وإنعاش المسار التفاوضي بين الأطراف الليبية، ودور الاتحاد الأفريقي للدفع بعملية السلام في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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