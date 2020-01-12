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الملف الليبي على طاولة مباحثات السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن اللقاء تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤي حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية في ليبيا، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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