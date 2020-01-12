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رئيس البرلمان الليبي يهدد بطلب التدخل العسكري المصري في بلاده

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

هدد رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح بإمكانية طلب الدعم من العسكري من مصر في حال حدث تدخل عسكري أجنبي في بلاده.

وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري قال صالح إنه “قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا”.

وأضاف صالح في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الأحد أن “الاتفاق السياسى الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا”.

وتابع: “تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به “الخيانة” حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربي موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث إنه لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية”.

وأضاف صالح، أن “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة”.

وقال إنه “من حق الليبيين وجيشهم الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم”.

واستكمل رئيس البرلمان الليبي حديثة قائلًا: “أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، وأيضا مؤازرة الشعب المصري الذي لم يتخل عنا من قبل في شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالى ليبيا، تحية لشعب مصر”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • باشارة من المشير يسير جيش كبير سحق الخوان عليه يسير بس اشر تلاقى مائة مليون فدائى يخلصوا المهمة فى اسبوع ويخلوا الخوان مبكبكة

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  • من حقك شرعا كقائد اعلى للجيش الوطنى ان تطلب ذلك وستجد جيش خير اجناد الارض يجيب الخوان الارض فمصر هزمت التتار وهزمت الصليبين وحبست ملك فرنسا لويس التاسع فى دار ابن لقمان وحبست مرشد عام الاخوان فى الليمان بملابس نسوان لو تبى تزوره فى طره انت قريب منه لكن اردوغان لا يستطيع ان ينقذه لانه جبان

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  • لو ضمن الجيش المصرى عدم مواجهه الشعب الليبي او الاحتكاك به لتدخل منذ سنين .. ولكن مصر
    كما قال السيسي (تخشى الا ينسى لنا الليبيين تدخلنا فى بلدهم ) ولكل حرب خسائر
    فالذى يحكم هو حساب الخسائر
    والذى سيحدث عند تدخلنا هو ان يظل الشعب الليبي يذكر اننا تدخلنا فى ارضه ولن يتذكر لماذا تدخلنا…. حدث هذا لنا مع اليمن … وحدث بين العراق والكويت مع الفارق
    فالشعوب لا تنسي …. اذا كنا لم نتدخل ونجد من الليبيين من يقول اننا نطمع فى ثرواتهم .. فهل تطمع الامارات فى ثرواتكم ايضا
    الذى يحكم القرار المصرى هو المصلحه العليا للامن القومى المصرى والعربى
    فحجم التدخل التركى سيقابله تدخل مصرى بنفس الحجم… وهنا يكون لا غبار علينا .. فمصر كدوله جاره والامارات كدوله عربيه اولى من الاتراك وتربطهم بليبيا اتفاقية دفاع مشترك

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