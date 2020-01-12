قنونو: رصدنا خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، اليوم الأحد، رصد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، بمحاور صلاح الدين ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو، في تدوينة نشرتها غرفة عملية بركان الغضب، “قبل انقضاء الـ 24 ساعة الاولى على قرار وقف إطلاق النار، قواتنا رصدت خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، بمحاور صلاح الدين ووادي الربيع، وفرق الرصد والاستطلاع التابعة لقواتنا رصدت عدد من عناصر الميليشيات الإجرامية تقتحم وتسرق منازل وممتلكات وسيارات المواطنين في منطقة الخلة”، وذلك على حد تعبيره.