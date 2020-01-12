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قنونو: رصدنا خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، اليوم الأحد، رصد خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، بمحاور صلاح الدين ووادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو، في تدوينة نشرتها غرفة عملية بركان الغضب، “قبل انقضاء الـ 24 ساعة الاولى على قرار وقف إطلاق النار، قواتنا رصدت خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، بمحاور صلاح الدين ووادي الربيع، وفرق الرصد والاستطلاع التابعة لقواتنا رصدت عدد من عناصر الميليشيات الإجرامية تقتحم وتسرق منازل وممتلكات وسيارات المواطنين في منطقة الخلة”، وذلك على حد تعبيره. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الكل يعرف ان سوابق فى الكذب وكل مساوئ المليشيات الارهابية تنسبها للجيش الوطنى وكل انتصارات الجيش تنسبها للمليشيات اتفووووه عليك غبى

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  • ان شاء الله وقف اطلاق يفشل ويستمر الجيش فى التقدم نحو مصراطة وواحد من الاسود يجيب من قفاك ويعلقك من بيضانك النونو مثل بيضان الفأر

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  • انت يا قنونو مافيكش عرق من الرجوله وقديماً قيل أن لم تستحي فأفعل ما شئت فأنت يا فأر المجاري كما لقبك احد المعلقين قبل يومين وانا أنه ينطبق عليك هذا اللقب وان دل هذا علي شئ أنما يدل وسع اوفق وفراسة مطلق هذا اللقب عليك فيا تافه فيه واحد رجل اولا وعاقل ثانيا يطلق علي جشيه بلاده المصنف عالميا التاسع في أفريقيا ميليشيات طيب وبماذا تسمي عصابات الاخوان والمقاتله وعصابات السراج

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