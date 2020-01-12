مقتل مسؤول الدبابات في مليشيا “الرحبة” في المعارك ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن القيادي في قوات حكومة الوفاق المدعو عادل الهادي أبوغريس قتل خلال المعارك ضد القوات المسلحة في معارك العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن أبوغريس الشهير بـ”التندرا” ويعرف ” 01 ” من مواليد 1974 ومن سكان منطقة تاجوراء مناصر وموالي لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة.

وأضاف المصدر أن أبوغريس قيادي ميداني ومسؤولا عن الدبابات في مليشيا “الرحبة” التابعة للقوات المنظوية تحت حكومة الوفاق.

وأشار المصدر إلى أنه أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور مشروع الهضبة طرابلس ظهيرة أمس السبت.

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