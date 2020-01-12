الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت مختلف الأطراف هناك إلى العودة إلى مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

الجزائر -سبوتنيك. وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، عن الترحيب بوقف إطلاق النار في ليبيا”، داعية كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى “الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق”.

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 يناير/كانون الثاني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

وكان المشير خليفة حفتر أعلن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.