مؤكدًا واجهتهم ببأس .. باشاغا: قوات حفتر لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من وصفهم بـ “القوات المعتدية” بعدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

باشاغا قال ، في ثلاث تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “الحكومة ملتزمة بواجبها في الدفاع عن طرابلس والشرعية، نؤكد تأييدنا للسلام وحقن الدماء ونبين للعالم أن المعتدي لازال مستمر في عدوانه الذي سنقابله ببأس شديد نحن دعاة سلام والمعتدي داعية حرب”.

وطالب الدول الداعية لوقف إطلاق النار- في إشارة إلى روسيا وتركيا- بضمان التزام حفتر بهذه الدعوة، مضيفًا حكومة الوفاق موقفها واضح دون مواربة والطرف المعتدي متخبط في قراره، فاليوم لديه يتكون من 25 ساعة، فأعلن بداية الهدنة الساعة 24:01 أي في الساعة 25 جهلاً أم استخفافاً بآمال الشعب في السلام!، حسب قوله .

واختتم تغريداته بقوله “قوة المنطق غالبة لمنطق القوة والرضوخ لإرادة الشعب في الأمن والسلام تحتاج إلى همم وطنية صادقة، حكومة الوفاق في حالة دفاع عن النفس من قوات معتدية تقول ما لا تفعل، رحبنا بدعوة وقف إطلاق النار ولا زال المعتدي مستمر في عدوانه ولا زال الأبطال يدافعون عن طرابلس.

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