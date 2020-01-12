عقيلة: السراج يسعى لجعل ليبيا “ولاية عثمانية”

اتهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بفتح الطريق أمام تركيا لجعل ليبيا ولاية عثمانية.

وندد صالح خلال كلمة ألقاها في مقر البرلمان المصري بالقاهرة بتوقيع السراج مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية مع الحكومة التركية مؤكدا عدم شرعيتها.

واعتبر عقيلة أن اتفاق الصخيرات مخالف للإعلان الدستوري مشيراً إلى أن حكومة الوفاق سقطت منذ عامين وليس لها وصاية على الليبيين مبينا أن الشعب الليبي يواجه مؤامرة تركية تدعم الإرهاب وتقف أمام تطلعاته في قيام دولة مدنية ديمقراطية.

ومن جهته أكد البرلمان المصري على أن مذكرتي التفاهم تمثلان انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التي تقضي بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا مجددا على لسان رئيسه علي عبدالعال احترام مصر لإرادة الليبيين وضرورة التوصل لحل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا.

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