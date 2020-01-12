داعية الاستشاري للحوار مع مجلس النواب.. ويليامز تبحث مع المشري تحضيرات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشئون السياسية ستيفاني ويليامز؛ لمناقشة تحضيرات مؤتمر برلين بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأوضحت المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، في بيان له، أمس السبت، أن ويليامز قدمت دعوة للاستشاري من أجل استئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجينيف نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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