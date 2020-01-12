الثني يقوم بجولة تفقدية في مقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس جولة تفقدية في مقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي، اطلع خلالها على سير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز.

وحسب الحكومة فقد عقد الثني اجتماعا مع مسؤولي الجهاز بحث فيه سبل توفير كافة احتياجات الجهاز، خاصة ما يتعلق بالمرتبات والمكافآت والإمكانيات.

حيث أصدر تعليماته بتوفير كل الاحتياجات العاجلة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، كما أثنى على الجهود المبذولة من أعضاء الجهاز ورئاسته، خاصة فيما يتعلق بالمجاهرة بالأمن والعمل على استتبابه.

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