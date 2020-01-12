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احتفالات رأس السنة الأمازيغية.. احتفاء وفرحة بالموروث الثقافي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يصادف يوم غد الثالث عشر من شهر يناير اليوم الأول من السنة الأمازيغية الجديدة، في ليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

يومٌ حافل لكل الليبيين بمناسبة العام الأمازيغي الجديد، 2670، يزدهر فيه الموروث والثقافة الأمازيغية الليبية، وتطلّ من خلاله العراقة والشغف الكبير للفرح في كل بقعة في ليبيا.

المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وبمناسبة العام الجديد، أعلن في بيان له، أن يوم الثالث عشر من شهر يناير، هو اليوم الأول من السنة الأمازيغية الجديدة، وعطلة رسمية في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته، وأنه يطمح لأن تكون سنة السعادة والاستقرار.

من جهة أخرى، قرر المجلس البلدي كاباو وبلدية زوارة بمناسبة العام الأمازيغي الجديد، أن اليوم الأول فيه عطلة رسمية في كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية بالبلدية.

أما على الصعيد الشعبي في ليبيا، فإن العام الأمازيغي الجديد، كانت لهُ بهجةً خاصة في كل مناطق البلاد، عبر مواقع التواصل التي احتفلت بهِ في لمّة ليبية كبيرة، ستكتب بحروفها التيفيناغ: أسڨاز أمڨاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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