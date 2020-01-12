منظمة حقوقية تطالب بملاحقة منتهكي القانون الدولي الإنساني في ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، عن ترحيبها بإعلان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بجنوب طرابلس.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته، وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، الأطراف المتحاربة الالتزام باتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، مطالبة الأطراف المعنية بالامتثال فوراً لهذه الهدنة، حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصراً أساسياً لتوفير المساعدات الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأكد المنظمة، في بيانها على أن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار مقدمة جوهرية لاستكمال المسار الانتقالي لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعية المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا العمل على تكثيف جهودهم لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.

وفي الختام ناشدت، المنظمة السلطات الليبية ملاحقة منتهكي القانون الدولي الإنساني، والعمل على علاج الجرحى المدنيين، وجبر ضرر المتضررين.