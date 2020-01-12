صور| الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة تابعة لمجموعات الوفاق

طرابلس-العنوان

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تركية مسيرة مخصصة لقذف الهاون أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش جنوب طرابلس.

ووفقا للمكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش تم اسقاك الطائرة وهي محملة بقذائف هاون 120 مليمتر.

وكان قد أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، إن قوات الوفاق خرقت الهدنة في أكثر من محور.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية أن وحدات الجيش في مختلف جبهات القتال بالمنطقة الغربية “لاتزال ملتزمة بالبلاغ الصادر لها قبل منتصف الليل من القيادة العامة بالجيش بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار، وننتظر أي تعليمات جديدة منها.”