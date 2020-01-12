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انتهاء لقاء أردوغان والسراج في تركيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وكالة الأناضول التركية، انتهاء اللقاء الثنائي الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في مدينة إسطنبول.

وبحسب الوكالة، فأن لقاء أردوغان والسراج المغلق، استغرق قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول، فيما لم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء.

وكان السراج وصل إلى تركيا قادما من إيطاليا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اتلم المتعوس على خيب الرجا فالاثنان اغبياء جدا ومن شر ما خلق ومكروهان من شعبى تركيا وليبيا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .ربنا يحشرهم فى الدرك الاسفل من النار

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