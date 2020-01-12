تأكيدًا على رفض التدخل التركي.. عقيلة صالح يحضر الجلسة العامة للبرلمان المصري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حضر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأكيدا على الرفض التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

وقال عضو مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، في تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع”، إن اللجنة العامة أكدت خلال اجتماعها على إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

ومن جهته، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال إن التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين فى مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركى، مؤكدا أن الشعب الليبى أراد التنمية والعيش فى حياة أفضل، إلا أنه وجد نفسه أمام “ضباع” العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعى الإسلام، بحسب تعبيره.

وأضاف أن ليبيا لا تستعدي أحدًا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أراضيها، موضحا أن محاولة تركيا بائسة في محاولة نشر الفوضى في الأراضى الليبية، من خلال حرب بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.

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