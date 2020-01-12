المدني: لن نرضى بوقف إطلاق النار إلا بعد عودة الغزاة إلى أماكنهم السابقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبدالمالك المدني، أنهم لن يرضوا بوقف إطلاق النار إلا بعد عودة قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم السابقة قبل تاريخ الرابع من أبريل الماضي.

وقال المدني في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم الأحد: “لن نخذلكم كونوا واثقين في ذلك.. وبإذن الله سنحاربهم حتى نهايتهم ولن نرضى بوقف إطلاق النار إلا بعد عودة الغزاة إلى أماكنهم السابقة قبل 4/4.. والله لن نتخلى على الرجال”.

جاء ذلك بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة أمس السبت، بالالتزام بوقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف ليلة البارحة، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددا على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

في الجهة المقابلة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا اليوم الأحد، مطالبا بالشروع فوراً في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

يذكر أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما الأربعاء الماضي في إسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد، مشيرين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

وأكد الرئيسان على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الأطراف في ليبيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة السلام والازدهار في البلاد.

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