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«العدالة والبناء»: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه شرط أساسي لأي حوار سياسي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن حزب العدالة والبناء، اليوم الأحد، ترحيبه بوقف إطلاق النار في طرابلس، مشيدا بـ«الدور الإيجابي» لكل من تركيا و«مساعيها الحميدة في الوصول إلى هذه الخطوة مع روسيا».

ودعا الحزب في بيان حكومة الوفاق والقوات التابعة لها إلى«الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحقها المشروع بالرد بكل حزم وقوة في حالات الدفاع ضد أي خروقات» قد تحدث.

وحذر الحزب من «استغلال وقف إطلاق النار كفرصة للتحشيد والغدر، وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكان العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، لما عرف عليه من غدر ونقض للعهود».

وشدد الحزب على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار «مجرد مقدمة، يتبعها إنهاء كامل للعدوان على كل الجبهات، وبدءٌ فوريٌّ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي»، مذكرا جميع الأطراف الدولية المنخرطة في دعم جهود التسوية السلمية بضرورة أن «يراهنوا على العلاقة مع عموم الشعب الليبي».

وأكد حزب العدالة والبناء في ختام البيان وجوب تتويج وقف إطلاق النار بـ«مساع سياسية جادة لإخراج البلاد من أزمتها بما يضمن إعادتها إلى المسار السياسي حتى الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات المنشودة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الخوان عايشين فى اوهام فالجيش الوطنى هو من يتقدم وحرر سرت واقترب من مصراطة ويفرض عليها خصارا بحريا وجويا وكان يقترب منها برا وتعطلت الدراسة فى مصراطة وطرابلس بينما المناطق المحررة فى اقليمى برقة وفزان وسرت وترهونة وصبراتة تعيش فى امان فى حماية الجيش الوطنى ولولا غلاوة بوتن عند الجيش الوطنى الذى حرر سوريا من الارهاب ويعتبر الاخوان جماعة ارهابية لولا ذلك بالحاح من اردوغان على بوتن لما قبل الجيش وقف اطلاق النار باحمار بشروط الجيش المنتصر ونتمنى فشل الهدنة لكى يستمر فى سحقكم ودعككم

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  • وقف اطلاق النار ياحمار لا يمنع الجيش الوطنى من اداء دوره فى محاربة الارهاب فاسقط اليوم طائرة تركية مسيرة واجبر سفينة ايطالية متوجهة لمصراطة على التفتيش اولا انسوا ياخوان ان يكون لكم مكان

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  • «العدالة والبناء»: إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه شرط أساسي لأي حوار سياسي ؟
    س: هل هذا حزب ؟ أم ماذا ؟ ام اردوغان الكلب هو من يملي شروطه على الليبيين ؟
    وهل عادة الأوضاع إلى ما كانت عليه شرط أساسي لأي حوار سياسي ؟
    –: هل الحوار مع اردوغان ام مع صعاليكه .

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