غدا.. رئيس الوزراء الإيطالي في تركيا لبحث الملف الليبي

يستعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لزيارة تركيا، غد الإثنين، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يتم خلال زيارة كونتي، بحث العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وسبل تطوير التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، بشأن قضايا إقليمية ودولية راهنة، وعلى رأسها الملف الليبي، وذلك بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

يشار إلى أن، هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى التي يقوم بها كونتي إلى تركيا، منذ تقلده منصب رئيس الوزراء، في سبتمبر 2019.