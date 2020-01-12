باشاآغا: حكومة الوفاق ملتزمة بواجبها في الدفاع عن الشرعية ضد القوات المعتدية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة و وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن ما وصفها بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لم تلتزم بوقف إطلاق النار وأن حكومة الوفاق ملتزمة بواجبها في الدفاع عن العاصمة والشرعية حسب زعمه.

باشآاغا وفي تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” وفقاً لقناة “ليبيا الأحرار” أكد أن الدول الداعية لوقف إطلاق النار ملزمة بضمان التزام من وصفه بـ” المعتدي” بهذه الدعوة، لافتاً إلى تأييده للسلام وحقن الدماء.

يشار إلى أن اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية قد أعلن بعد ساعة فقط من بدء الهدنة بأن الميليشيات قد قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية ، مؤكداً على أنهم ملتزمون بالبلاغ الصادر لهم قبل منتصف الليلة الماضية من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وأنهم ينتظرون تعليمات جديدة منها .

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