في خرق للهدنة..قوات الوفاق مدعومة بمليشيا الإرهابي زياد بلعم تستهدف محور عين زارة

أخبار ليبيا24

أكد مكتب إعلام الكتيبه 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن قوات الوفاق مدعومة بمليشيا الإرهابي زياد بلعم تستهدف محور عين زارة بقذاف الهاون العشوائي.

وأشار مكتب الإعلام في الكتيبة عبر حسابه الرسني على “فيسبوك” أن هذا الاستهداف العشوائي جاء بعد تقهقرهم يوم أمس من مراصدهم.

وأوضح مكتب إعلام الكتيبه 155 مشاة ان هذا الأمر يعد خرقًا واضحًا للهدنة، مؤكدًا أن الكتيبة لازالت ملتزمة بوقف النار حسب تعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف الليل، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددة على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

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