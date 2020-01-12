انتهاء لقاء السراج وإردوغان في اسطنبول

انتهى لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الذي عقد اليوم الأحد، بقصر دولمه بهتشه في مدينة إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن لقاء إردوغان والسراج المغلق استغرق قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه.

ولم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء.

ويأتي اللقاء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة التي تتقاتل من أبريل 2019 في جنوب طرابلس، وضمن جهود دبلوماسية مكثفة على المستوى الدولي لحث أطراف الأزمة الليبية على العودة للمفاوضات.

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