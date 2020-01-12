البعثة للأطراف الليبية: “توجهوا بنية صافية نحو التفاهم”

أهابت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع الأطراف في ليبيا، لـ”احترام وقف إطلاق النار والتوجه بنية صافية نحو التفاهم عبر حوار ليبي-ليبي”.

وقالت البعثة في بيان اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين قريبا، وأمام حوار ليبي-ليبي لمعالجة كل المسائل الخلافية عبر المسارات الثلاثة التي أطلقتها البعثة في 06 يناير 2020.

وجددت البعثة ترحيبها لاستجابة مختلف الأطراف في ليبيا لدعوة العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني أعلنت، مساء السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، اعتبارا من بداية اليوم الأحد الموافق 12- 1- 2020، ودون تحديد وقت لنهاية الهدنة.

وتبع قرار القيادة العامة، إعلان مماثل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي قال إنه جاء استجابة لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية