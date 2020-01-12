رئيس مجلس النواب يلقي كلمة في جلسة البرلمان المصري 

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة العامة للبرلمان المصري، على دور مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا والشرعية البرلمانية، وعلى رفض الشعب الليبي للتدخلات الخارجية وإدانته الشديدة لإرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، إن المستشار صالح شدد على تمسك الشعب الليبي بالمؤسسة العسكرية النظامية، لتتولى تأمين مقدراته بعيدا عن سطوة الميليشيات المسلحة والإجرامية، مشيدا بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وكشف الصافي عن زيارة يؤديها صالح إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، وضمان عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة.

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