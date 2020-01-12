لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري: نقف خلف السيسي لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في ليبيا

ليبيا – أعلن رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري أحمد رسلان وقوف مصر صفا خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مساندة القضية الليبية لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.

رسلان وفي كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري برئاسة علي عبد العال بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب التدخلات أكد أن التدخلات التركية تأتي بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: “لا يخفى أحد الأهداف من هذا التدخل وهو بسط الهيمنة على البحر المتوسط، وكذلك نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية بالكامل”،وفقاً لموقع “صدى البلد”المصري.

وأشار رسلان إلى أن ما حدث يعد انتهاكا للقرارات الدولية وتجاوزا لكافة الأعراف والمواثيق، مؤكدا دعم مصر لموقف البرلمان الشرعي الليبي.

وأوضح رسلان أن البرلمان والشعب المصري يؤيدون جميع قرارات مجلس الأمن المصري في شأن حماية الأمن القومي المصري ورفض التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.

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