مساعٍ لإعادة ميناء درنة للعمل وإنعاش المدينة

عقد رئيس الهيئة في شؤون الموانئ والنقل البحري خالد الجربي اجتماعا مطولاً مع عدد من رؤساء الموانئ شدد خلاله على أهمية وضع حلول لإرجاع ميناء درنة للعمل.

وطالب بالسعي إلى زيادة عمق الميناء لتسهيل رسو السفن به وذلك بسبب تعرضه للردم الدائم فضلا عن ضرورة إزالة العوائق الموجودة في الميناء جراء الحرب التي شهدتها درنة وإرجاع الحركة الحيوية له وللمدينة والمناطق المجاورة لها.

يذكر أن الاجتماع عقد بمقر الهيئة في مدينة شحات بحضور كل من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حسن جويليو رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري فرع المنطقة الشرقية صلاح الحاسي بالإضافة إلى مدير ميناء درنة إبراهيم لياس.

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