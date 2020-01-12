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مساعٍ لإعادة ميناء درنة للعمل وإنعاش المدينة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الهيئة في شؤون الموانئ والنقل البحري خالد الجربي اجتماعا مطولاً مع عدد من رؤساء الموانئ شدد خلاله على أهمية وضع حلول لإرجاع ميناء درنة للعمل.

وطالب بالسعي إلى زيادة عمق الميناء لتسهيل رسو السفن به وذلك بسبب تعرضه للردم الدائم فضلا عن ضرورة إزالة العوائق الموجودة في الميناء جراء الحرب التي شهدتها درنة وإرجاع الحركة الحيوية له وللمدينة والمناطق المجاورة لها.

يذكر أن الاجتماع عقد بمقر الهيئة في مدينة شحات بحضور كل من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري حسن جويليو رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري فرع المنطقة الشرقية صلاح الحاسي بالإضافة إلى مدير ميناء درنة إبراهيم لياس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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