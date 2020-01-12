ماذا في رسالة سيالة إلى رئيس البرلمان العربي

تسلم رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأحد، رسالة خطية من وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقام بتسليم الرسالة مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، خلال استقباله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال السلمي، في تصريح صحفي له عقب اللقاء “لقد ‏عقدت اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعاً مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءاً على طلبه، سلمني رسالة خطية من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة تتعلق بتطورات الأوضاع”.

ومن ناحية أخرى يعقد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 م في مدينة القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا.