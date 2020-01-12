توافق مصري أوروبي بشأن تسوية القضية الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، في القاهرة، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي وميشيل أكدا ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية في ليبيا، ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية أن تضمن التسوية الحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.

من جانب آخر، تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، فيما أشار السيسي إلى فرص توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في أفريقيا خاصةً في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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