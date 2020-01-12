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مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي غدا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

دعت هيأة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستعقد غدا الإثنين في مدينة بنغازي.

ولم تتضمن دعوة الهيأة المنشورة عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، إشارة إلى جدول أعمال الجلسة المقررة غدا الاثنين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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