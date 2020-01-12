مؤكدا التزام الجيش بتعليمات القائد العام.. الغزوي: الميليشيات المسلحة لم تحترم الهدنة ووثقنا 30 حالة اختراق

طرابلس-العنوان

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أن الميليشيات المسلحة لم تحترم الهدنة المتفق عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها وحتى الآن.

وأوضح الغزوي أن الميليشيات المسلحة تقوم باستفزاز القوات المسلحة لغرض الرد عليها من طرف الجيش.

وأكد الغزوي أن الجيش ملتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بالرغم من وصول عدد اختراقات الاحتلال التركي المدعوم بالمرتزقة السوريين إلى 30 اختراق.

وأشار الغزوي إلى أن كافة الاختراقات التي قامت الميليشات المسلحة ليلة البارحة وحتى هذه اللحظة هي موثقة.