بيان لغرفة الطوارئ بمصراتة بشأن موقفها من الهدنة وتحذر القوات من هذا الامر

أعلنت غرفة الطوارئ الخاصة بمصراتة، الأحد، ترحيبها بموافقة حكومة الوفاق على وقف إطلاق النار، مؤكدة بالوقت ذاته أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني سيقابل بكل “قوة وحزم”.

وحثت الغرفة في بيان اطلعت عليه “218”، مقاتليها على أخذ الحيطة والحذر من تحركات “العدو”، وأن يبقوا على استعداد تام لصد أي خرق لوقف إطلاق النار.

وأشارت الغرفة إلى استمرار “حالة التأهب والنفير” داخل مدينة مصراتة لدعم المقاتلين في الجبهات.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني أعلنت، مساء السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، اعتبارا من بداية الأحد الموافق 12- 1- 2020، دون تحديد وقت لنهاية الهدنة.

وتبع قرار القيادة العامة، إعلان مماثل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذي قال إنه جاء استجابة لدعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

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