أخبار ليبيا24 رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اليوم الأحد بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار. وأعلنت الدول في بيان مشترك نشرته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع “فيسبوك” ضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف […]

