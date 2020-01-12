بيان أميركي أوروبي يحث الأطراف الليبية على الالتزام بوقف إطلاق النار

ضمت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار يوم 12 يناير والإعلان بأنّ كلاّ من حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية ستوقفان عملياتهما العسكرية.

وحثت هذه المجموعة الدبلوماسية في بيان مشترك، اليوم الأحد، الأطراف الليبية «على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع».

وجاء في لابيان «انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة».

وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا في ختام البيان استعدادها «لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا