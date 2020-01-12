الغزوي: رصدنا 30 حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن

كشف آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي، المبروك الغزوي، عن رصد 30 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في كل المحاور منذ ساعة إعلانها.

وأضاف الغزوي، “إن هناك دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان وصلت عبر مصراتة، وتم توزيعهم على محورين جنوب طرابلس”.

وكان الغزوي، قد أفاد في وقت سابق، بأن الهدنة تم اختراقها في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية، مؤكدا أن قوات الجيش مازالت ملتزمة بالبلاغ الصادر من قبل القيادة العامة وفي انتظار أي تعليمات جديدة.