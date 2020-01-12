الشروع في التعاقد لتنفيذ الطريق العام بين اجدابيا والواحات والكفرة

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس شروع الحكومة في التعاقد على تنفيذ الطريق الرابط بين أجدابيا والواحات، ليمتد ويشمل طريق بوزريق الكفرة بقيمة إجمالية بلغت 370 مليون دينار ليبي، وفق الدراسة المعدة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الرابعة جالو وأوجلة والكفرة وتازربو واجخرة، حيث استعرض الاجتماع كافة المشاريع التي سبق أن منحت رئاسة مجلس الوزراء الإذن لبعض الجهات التابعة للحكومة بالتعاقد بشأنها لحلحلة بعض المختنقات والاحتياجات.

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