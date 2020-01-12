في بيان مشترك..6 دول ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت سفارات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا، مساء اليوم الأحد، ضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار يوم 12 يناير، والإعلان بأنّ كلاّ من حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية ستوقفان عملياتهما العسكرية.

وحثت المجموعة في بيان مشترك، جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الهشة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع، قائلة “انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة. ونحن على استعداد لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا”.