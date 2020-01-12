بحرية الجيش الوطني تقتاد سفينة إيطالية إلى بنغازي

أوقفت القوات البحرية في الجيش الوطني، سفينة إيطالية متجهة إلى ميناء مصراتة، صباح الأحد، وأجبرتها على تغيير مسارها إلى ميناء بنغازي لتفتيشها واستجواب الطاقم.

وكانت القوات البحرية في الجيش الوطني، أعلنت في مايو 2019، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية، بهدف قطع الإمدادات عن المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية علي الثابت، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ” سفينة تابعة للجيش الوطني أجبرت سفينة إيطالية على تغيير طريقها، ورافقتها إلى بنغازي تطبيقا للحظر المعلن سابقًا على دخول ميناءي مصراتة والخمس، وتم استجواب الطاقم ويجري حاليا تفتيش السفينة”.

ووضع الثابت احتمالين للتعامل مع السفينة المضبوطة، الأول السماح لها بتفريغ حمولتها في ميناء بنغازي في حال تبين أن حمولتها طبيعية، والثاني مصادرتها وتحويل طاقمها للتحقيق إذا تبيّن أنها تحمل أسلحة أو أي ممنوعات.

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