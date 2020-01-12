اخبار ليبيا الان

بحرية الجيش الوطني تقتاد سفينة إيطالية إلى بنغازي

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت القوات البحرية في الجيش الوطني، سفينة إيطالية متجهة إلى ميناء مصراتة، صباح الأحد، وأجبرتها على تغيير مسارها إلى ميناء بنغازي لتفتيشها واستجواب الطاقم.

وكانت القوات البحرية في الجيش الوطني، أعلنت في مايو 2019، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية، بهدف قطع الإمدادات عن المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية علي الثابت، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن ” سفينة تابعة للجيش الوطني أجبرت سفينة إيطالية على تغيير طريقها، ورافقتها إلى بنغازي تطبيقا للحظر المعلن سابقًا على دخول ميناءي مصراتة والخمس، وتم استجواب الطاقم ويجري حاليا تفتيش السفينة”.

ووضع الثابت احتمالين للتعامل مع السفينة المضبوطة، الأول السماح لها بتفريغ حمولتها في ميناء بنغازي في حال تبين أن حمولتها طبيعية، والثاني مصادرتها وتحويل طاقمها للتحقيق إذا تبيّن أنها تحمل أسلحة أو أي ممنوعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نعم للجيش العربي الليبي وهذا هو الإجراء الصحيح ….. وفق الله تعالى القيادة العامة ومجلس النواب والحكومة الليبية ويجب الضرب بيد من حديد على كل الاعداء والخونة والعملاء ………

    رد